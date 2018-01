Laptops/notebooks, lembra-se deles? Parece que, de uns tempos para cá, só ouvimos falar em tablets, ultrabooks, conversíveis ou híbridos. Mas bons laptops continuam a ser lançados a toda hora e isso é ótimo. O IdeaPad Z400 da Lenovo é uma prova disso.

A primeira impressão ao pegá-lo nas mãos é ambígua. Ao mesmo tempo que este é obviamente um produto muito robusto e resistente, ele também é bastante pesado, com seus 2,4 quilos. O peso é sentido também na hora de se abrir a tampa, que pede uma forcinha a mais.

Se antes aparelhos como este eram o melhor da portabilidade, hoje em dia fazem mais sentido como terminais para ficar na mesa de casa ou do escritório do que para serem carregados para toda parte.

O IdeaPad Z400 tem tela de toque opcional. Para ter o recurso, o usuário paga R$ 300 a mais. A vantagem do touchscreen nesse tipo de aparelho ainda é questionável. Ergonomicamente, não faz muito sentido. Por outro lado, clicar em itens na tela é muitas vezes um movimento mais simples do que mirar com o dedo no trackpad.

A resolução da tela do Z400, que é LED e HD, é um de seus destaques. A definição é excelente. A webcam grava vídeos em alta definição (720p).

O processador tem opções de 2,50 GHz e 2,90 GHz. O espaço interno da máquina é de um 1 terabyte.

O sistema operacional é o Windows 8, com a opção de se ir para o ambiente clássico se o usuário preferir.

Entre os aplicativos embarcados, estão Evernote, Skype e Kindle. A Lenovo também oferece espaço de armazenamento em nuvem gratuito para o comprador.

Para os que preferem guardar suas coisas de um jeito mais antigo, há um gravador de CD/DVD. Vem a calhar:com a paranoia instaurada pelo monitoramento do governo norte-americano, não são poucos os que vêm repensando a ideia de manter seus arquivos num guarda-volumes virtual.

Lenovo IdeaPad Z400

Sistema operacional | Windows 8

Tela | 14 polegadas

Peso | 2,4 quilos

Processador | 2,5 GHz e 2,9 GHz

Memória RAM | 8 gigabyte

Armazenamento | 1 terabyte

Conectividade | Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth 4.0

Entradas | HDMI, VGA, USB 3.0 e USB 2.0 (duas)

Preço sugerido | a partir de R$ 2.199