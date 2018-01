A foto acima seria de um protótipo do novo iPhone, mas já foi desmascarada…

O próximo iPhone, que só deve chegar no segundo semestre, já ganhou seus primeiros boatos logo depois da chegada dos modelos 5C e 5S, no ano passado.

Esta semana apareceram mais uma porção de especulações:

– O site LED Inside (que cobre a indústria de LEDs) soltou que os novos aparelhos podem ser maiores, mais finos e mais leves que os atuais. O site cita fontes da cadeia de fornecimento da Apple.

– De acordo com o LED Inside, a tela do novo iPhone terá 4,7 polegadas (os atuais tem 4 polegadas). Ele também poderá ter um “LED de visão lateral” de 0,4 milímetros, que é 0,2 milímetros menor que o LED do iPhone 5S.

– O LED Inside também diz que o novo aparelho chegará em junho de 2014, o que seria uma mudança no padrão de data de lançamento da Apple que, desde o iPhone 4S, vem apresentando seus novos celulares a partir de setembro.

– O South China Morning Post disse, porém, que o próximo iPhone sairá mesmo em setembro.

– Segundo o site chinês, ele virá em dois tamanhos de tela, um de 4,7 polegadas e um maior, de 5,5 polegadas, o que finalmente traria a Apple para junto da tendência de smartphones de tela gigante.

– A resolução das novas telas deve aumentar consideravelmente, ainda de acordo com o veículo chinês. Dos atuais 326 ppi (medida de densidade de pixels), eles podem subir para 441 ppi.

– A tela do novo smartphone da Apple passaria a ser feita de cristal de safira, material mais resistente e muito mais difícil de sofrer riscos. A informação, divulgada pelo site 9to5Mac, foi dada por um fornecedor da Apple, GT Advanced, que reportou uma grande encomenda de equipamento de produção do material da Apple. A fabricante já usa cristal de safira nas lentes da câmera de todos os iPhones e no sensor biométrico do iPhone 5S.

– A tela dos novos iPhones NÃO usará cristal de safira, conforme um rumor que veio a seguir. Uma matéria da G for Games informou que vários veículos chineses estão dizendo que a safira será usada na verdade para os displays do relógio inteligente iWatch. Fornecedores de Taiwan estariam afirmando que uma tela de iPhone toda de safira teria um custo muito alto.

– Um rumor originário de uma publicação japonesa dá conta de que a Apple pretende também promover um upgrade na câmera frontal, ou FaceTime, o aplicativo que realiza chamadas de vídeo. A mudança atenderia reclamações recorrentes de usuários com relação à qualidade da câmera.