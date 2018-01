Aparelho da HTC é grandalhão em todos os sentidos

O novo sistema operacional Windows Phone 7 é uma cartada decisiva da Microsoft para ver se apaga traumas dos seus feiosos sistemas antigos e se estabelece de verdade no mundo dos smartphones. É esse o sistema que estará nos aparelhos da Nokia a partir de 2012, por exemplo.

O HTC Ultimate chegou então com a responsa de ser o primeiro modelo com Windows Phone da nova geração no Brasil (no caso já na versão 7.5).

O aparelho é um grandalhão em todos os sentidos: tela de 4.7 polegadas, processador de 1,5 GHz, câmera de 8 megapixels e 160 gramas de peso. É o tipo do telefone que nunca vai passar batido num lugar público.

Contribuindo para isso, o visual Windows Phone: “tiles” (“azulejos”) grandes e de cores fortes para cada função e um padrão de letra bem nítido e de tamanho generoso. O aspecto geral é extremamente limpo.

O usuário transita pelas funções (ou pelos “azulejos”) de modo liso e ligeiro. A maneira como o telefone agrupa os recursos de acordo com categoria (redes sociais e contatos de agenda centralizados num lugar; áudio e vídeo em outro; etc) é outro facilitador, embora quem não esteja acostumado com esse modo de organização possa levar um tempo para se acostumar.

O sistema não é tão intuitivo na hora de mudar algumas informações. Até descobrir, por exemplo, onde eu alterava a conta padrão do Gmail padrão levou um tempinho. O mesmo aconteceu na hora de cambiar a foto que aparecia no “azulejo” do Facebook na página principal do Ultimate.

A parte de aplicativos para o novo sistema ainda fica bem atrás do que existe para Android e iO5 (iPhone). O quadro deve mudar conforme o Windows Phone se populariza. A boa notícia para os jogadores é que ele já vem integrado ao XBox Live, rede social de usuários do game XBox (também da Microsoft).

O preço sugerido é de R$ 1.149,00.