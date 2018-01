Planos de mais uma investida da varejista Amazon em aparelhos eletrônicos próprios foram revelados pelo Wall Street Journal na sexta-feira, 11. Segundo o jornal, a empresa fundada por Jeff Bezos teria intenção de lançar um smartphone próprio em setembro.

Fontes anônimas ouvidas pelo jornal disseram que o aparelho deve incluir quatro câmeras frontais para acompanhar os movimentos de cabeça do usuário, além de oferecer a opção 3D na tela sem a necessidade de óculos. A especulação em torno do smartphone da empresa não vem de hoje, tendo origem há pelo menos quatro anos.

Nesta terça, apareceram o que seriam fotos do aparelho no site BGR.

O BGR, citando “múltiplas” fontes anônimas, descreveu uma série de especificações do novo aparelho. Ele deve vir com um processador Qualcomm Snapdragon e ter 2 gigabytes de RAM. Seu sistema operacional seguiria a lógica do tablet da empresa, Kindle Fire, e seria uma versão customizada do Android.

A tela seria de 4,7 polegadas com resolução HD mais básica, de 720p (é cada vez mais comum a presença da resolução Full HD, de 1080p, nos smartphones da faixa mais sofisticada). A câmera traseira, segundo o BGR, promete ser de 13 megapixels.

Na parte dianteira do aparelho da foto pode-se ver o que promete ser seu grande diferencial (também citado na notícia do Wall Street Journal). Além da câmera frontal tradicional, aparecem quatro lentes nos cantos da tela do telefone. Seriam câmeras infravermelhas de baixa potência e que teriam como função registrar os movimentos dos olhos e do rosto do usuário com o objetivo de adequar o efeito tridimensional da tela para a posição da pessoa.

Vale lembrar, porém, que há grandes chances do aparelho nas imagens estar dentro de uma capa que esconde sua verdadeira aparência.

O BGR disse também que a Amazon pretende lançar dois aparelhos. Além do smartphone da foto, um segundo modelo, mas econômico, também estaria nos planos.