De montar. Eco-mobius, da ZTE. FOTO: Divulgação/ZTE Eco-mobius, da ZTE. FOTO: Divulgação/ZTE

No começo da década passada, seria considerada uma boa piada se alguém lhe dissesse que em dez anos você seria dono de um celular coreano de alta qualidade e tecnologia de ponta. LG e Samsung teriam de esperar até a virada dos anos 2010 para serem respeitadas como marcas de produtos eletrônicos.

É uma das graças do mundo da tecnologia – o tabuleiro está sempre em movimento. No universo dos smartphones e apps, quem não entrega novidade vê a fila andar.

É uma boa aposta dizer que os coreanos de amanhã serão os chineses. Esqueça o velho preconceito do xing ling; há produtos chineses cada vez melhores, incluindo aí muitos na categoria econômica.

As empresas chinesas acumulam vasto conhecimento na produção de componentes para aparelhos eletrônicos. É na China que muitas empresas de outros países vão montar seus smartphones e tablets. Incluídos aí os produtos da Apple que, embora “desenhados na Califórnia”, como lembram as embalagens, são montados em linhas chinesas. Huawei e a ZTE começaram assim, fabricando partes para outras empresas.

As chinesas também estão confortáveis quando se trata de produzir em grandes quantidades, já operando no maior mercado consumidor da Terra.

Hoje, a Huawei é a terceira maior vendedora de smartphones do mundo. A marca voltou a lançar produtos nessa categoria no Brasil ano passado, depois de um tempo fora, com três bons modelos: Ascend P6, Ascend G506 e Ascend G510.

Nos EUA, a ZTE é a quarta maior vendedora de aparelhos e já morde os calcanhares da LG. A empresa com base em Shenzhen surpreendeu este ano no Mobile World Congress, maior evento da área em Barcelona, ao apresentar o Eco-Mobius (na foto acima), um smartphone modular, cujas partes podem ser compradas em separado, mesmo conceito do Project Ara, do Google.

Falando em Google, fundamental nessa história é lembrar que a empresa de buscas vendeu a Motorola para uma fabricante chinesa, a Lenovo. A empresa de Pequim investe no banho de loja, contratando o ator Ashton Kutcher (que, ironicamente, fez o papel do cofundador da Apple no filme Jobs) para trabalhar como engenheiro e desenhar uma linha de aparelhos.

Mas, pode ser que todas fiquem pequenas perto do trator que a Xiaomi promete ser no mercado internacional. A história da companhia é uma de ascensão fantástica. Fundada em 2011, hoje vale US$ 10 bilhões.

Assim como a Lenovo, a empresa, hoje com o brasileiro Hugo Barra (ex-Google) na vice-presidência, pretende vender 60 milhões de aparelhos em 2014. E não só na China. Barra anunciou um plano de expansão que começa pela Ásia e vem para a América Latina, incluindo, claro, sua terra natal.

E quem deve se preocupar com o avanço dos chineses? Principalmente seus vizinhos, os coreanos, que ganham novos e ferozes competidores usando o mesmo sistema operacional que o seu, o Android.