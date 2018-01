Quando se fala em BlackBerry, logo vem a mente um smartphone de teclas comprimidas.

Mas aqui temos o Torch 9860, um raro BlackBerry 100% touch. Em vez de teclas, tudo na tela. Medindo 3.7″, é a maior já vista num telefone da marca.

BlackBerry sempre teve usuários fieis. Executivos e profissionais primeiramente, depois adolescentes atraídos pelo seu eficaz serviço de mensagens instantâneas chamado BBM (parecido com um MSN).

Mas o ano de 2011 não foi fácil para a marca fabricada pela canadense RIM. No início de outubro, o serviço dos BlackBerrys caiu de forma catastrófica. Milhões de usuários foram afetados em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.

Pouco depois, uma pesquisa com consultores financeiros nos EUA mostrou que 45% escolheriam um iPhone ou iPad da Apple contra 14% que optariam por um BlackBerry.

CONSISTENTE

O novo Torch 9860 é um argumento consistente em prol da BlackBerry, apesar de suas limitiações.

Fisicamente falando, o Torch é um belo smartphone. Transmite robustez, tem qualidade nos materiais. E cabe bem na mão.

Graças ao processador de 1.2 GHz, tudo roda com suavidade no aparelho. Vá da câmera ao navegador de internet e depois de volta à tela principal com pouco esforço.

O fabricante garante navegação na web 40% mais rápida que a média dos outros modelos BlackBerry. Apesar de não ter feito o teste cientificamente, posso dizer que o Torch 9860 se saiu muito bem carregando páginas, abrindo abas diversas e mudando entre estas abas.

Sua interface é amiga do usuário, inclusive daquele que opera o aparelho pela primeira vez. Com visual limpo, é bem fácil achar as coisas.

APLICATIVOS

Os menus dos aplicativos são sempre fartos de opções. Um grande facilitador da vida é o aplicativo Social Feeds, que reúne conexões para todas as suas redes sociais num lugar só.

Mas vale a ressalva: a versão 7 do sistema operacional BlackBerry usada neste modelo ainda não tem tantos aplicativos à disposição. Coisas de versão recém-inaugurada, diz a fabricante, acrescentando que a situação deve melhorar com o tempo. Sabemos, porém, que BlackBerry nunca vai contar a fartura de apps que tem um Android ou um iPhone.

O smartphone está sendo oferecido exclusivamente pela Vivo. Dependendo do plano contratado, o preço pode ir de R$ 499,00 a R$ 1.299,00.

“Com o plano mensal Vivo Você 60 (que prevê 60 minutos de voz, além de duas vantagens, como pacotes gratuitos de SMS, entre outros) e o pacote BlackBerry de acesso ilimitado à internet BlackBerry BIS, o aparelho custa R$ 1.199,00”, diz a assessoria da BlackBerry.

CÂMERA

A câmera tem 5 MP e traz resultados entre regular e bom. Veja como ela se saiu num rápido comparativo com seu equivalente (em preço e configuração) da LG, o Optimus Black (outro lançamento recente). Os dois testes foram realizados com a luz de um dia nublado, por volta das 17 hs.

No primeiro teste, ainda que pareça mais natural, a imagem do Torch saiu com cores menos vivas e ficou mais escura que a do Optimus Black.

No segundo, ela também ficou mais escura. Olhando para a placa de trânsito nas duas fotos, fica fácil perceber.