Semana que vem estarei em Barcelona para a Mobile World Congress (MWC), o maior evento da indústria móvel mundial. A feira começa no dia 27/2 e vai até 1 de março.

Segunda-feira sai na versão impressa do Link (e aqui no blog) uma prévia dos produtos e novidades esperadas no evento, do Galaxy Note 10.1 a um possível smartphone com super-câmera da Nokia.

Dentre os muitos produtos já anunciados, um especialmente curioso é esse híbrido da Asus chamado Padfone. O nome já entrega: é celular e é tablet. Mas de um jeito bem inusitado: o celular fica guardado dentro do tablet, como mostra a foto acima.

A Asus anunciou o produto pela primeira vez em maio do ano passado, na Computex. Resolveu segurar a carta na CES (apesar de uma unidade demo ter “vazado” para algumas pessoas), guardando o lançamento para a MWC.

A empresa divulgou um teaser no YouTube que brinca com o conceito do produto: