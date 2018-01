Sente necessidade de jogar Angry Birds até debaixo d’água?

Com o que promete esse revestimento para Galaxy S2, iPhone 4 e 4S lançado no Japão, é possível fazer qualquer coisa no telefone até 10m de profundidade.

A capa tem 2,5 mm de espessura e é feita de poliuretano. É tão fino que dá até para usar uma outra capa por cima, como mostra o vídeo da DigInfo abaixo.

Fabricado pela Gooma, o preço estimado será de US$ 37 (ou R$ 76). Em breve, também para iPad.

Via Cult of Mac