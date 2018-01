O nome Multilaser remete na hora a impressoras. Mas você sabia que a empresa está se aventurando pelo mundo dos tablets?

Um tempinho atrás, recebi um de seus modelos, o Diamond, e confesso que o nome “Multilaser” me manteve à distância do aparelho por um tempo. Preconceito, claro.

O Diamond não é nem de longe um tablet ruim e chega a surpreender em muitas funções. O processador é ótimo (1,5 GHZ) e ele vem com a penúltima versão do sistema Android, 4.0, a Ice Cream Sandwich (ele está no 4.1, Jellybean).

A navegação é ligeira e os aplicativos abrem sem soluço. A função de reconhecimento de voz tem ótima resposta. Com ela o usuário pode ditar buscas no Google ou escrever mensagens.

O tablet tem entradas HDMI, mini-USB e para cartão de memória microSD. Com apenas 240 gramas, ele é o Android mais leve do mercado.

O produto, porém, escorrega em alguns pontos. Em primeiro lugar, o brilho da tela é muito baixo. mesmo com o comando colocado no máximo. Como a resolução também não é das melhores (127 ppi-pixels por polegada, pouco menos que o iPad 2; o novo iPad pulou para 264 ppi), o usuário fica numa certa penumbra que prejudica a visualização de fotos ou vídeos.

Ele também não tem uma câmera traseira, o que não chega a ser um problema se você só quer tirar fotos de si mesmo ou falar no Skype. Apesar de que, no primeiro caso, a ação é atrapalhada pelo design pouco inteligente: a posição do botão da câmera fica no mesmo canto que a lente, então há de se tomar cuidado para o dedão não entrar na sua imagem.

Outro porém vai para a superfície traseira do tablet. Com pouco uso, o preto brilhante já estava coberto de impressões digitais, implorando por um paninho de limpeza. Talvez a outra opção de cor não tenha o mesmo problema, mas essa opção é rosa, e eu não consigo ver muitos usuários optando por ela.

Tablet Multilaser Diamond

Sistema operacional Android 4.0.3

Processador 1,5 GHz

Tela 7 polegadas

Resolução 127 ppi

Câmera 1,3 MP (frontal)

Armazenamento 8 GB

Conectividade Wi-Fi

Preço sugerido R$ 599