As coberturas das grandes feiras internacionais de eletrônicos, como a CES, realizada em Las Vegas em janeiro, sempre trazem imagens de novos aparelhos que fascinam pelos recursos apresentados ou pelo tamanho. Neste ano as telas de toque king size, como a do super tablet Lenovo Horizon de 27 polegadas, estavam entre essas novidades.

Outro modelo mostrado no evento foi o Vaio Tap 20, da Sony, com 20 polegadas. O aparelho saiu no mercado brasileiro no fim de 2012 e é um híbrido de desktop e tablet.

É uma abordagem interessante. Depois do lançamento do Windows 8, a mais recente versão do sistema operacional da Microsoft, o mercado presenciou a chegada de uma série de aparelhos que são meio laptop meio tablet. Mas um híbrido desktop/tablet?

A lógica do tablet é ser móvel. A do desktop é estar num lugar fixo. Um produto assim não provocaria então um conflito de interesses? Talvez – e ainda mais porque o Vaio Tap 20 não é leve nem compacto. Além dos 50 centímetros de altura e 30 centímetros de largura, o peso dele é de 5,2 quilos. Isto é quase dez vezes mais que a maioria dos tablets (e o dobro dos 2,4 quilos do aparelho com tela de touch de 20 polegadas que a Panasonic apresentou na mesma CES).

Por outro lado, se o Tap 20 não serve como companheiro do sofá ou da reunião externa, ele pode mostrar seu valor em atividades realizadas a curtas distâncias. Uma grande alça atrás e a ausência de fios ligando mouse e teclado fazem dele um item bem mais prático de transportar de uma sala para outra do que um computador de mesa convencional com gabinete e monitor.

Assim, ele pode funcionar como uma central de entretenimento para a família ou uma tela maior à disposição em um ambiente profissional. Desconectado da tomada, a bateria dele dura até três horas.

Com todo seu tamanho, a tela bem que podia ser Full HD. Mas as especificações dele, de 1.600 por 900 pixels, o deixam abaixo disso. A resposta do toque da tela é outro ponto que poderia ser mais veloz. O Vaio Tap 20 também tem controle de gestos para algumas funções, captados pela boa webcam que vem com ele. Pode vir a calhar nos momentos em que você cansou de batucar em uma tela em posição vertical (e acredite, você vai cansar…).

O processador tem 1,70 GHz, mas que pode ir a 2,60 GHz com Turbo Boost, tecnologia da Intel que permite acelerar a CPU. Com 750 GB de disco rígido, o Tap 20 tem espaço de armazenamento de sobra. Na carroceria, duas entradas USB 3.0, mais webcam e microfone integrados. Ainda no aspecto da conectividade, ele vem com Bluetooth e NFC, para transferências de arquivos a curta distância, mas senti falta de uma saída HDMI.

SONY VAIO TAP 20

Processador | 1,70 GHz

Armazenamento | 750 GB

Memória RAM | 4 GB

Sistema operacional | Windows 8

Tela | 20 polegadas (resolução de 1.600 x 900 pixels), sensível ao toque (até 10 pontos simultâneos)

Peso | 5,2 quilogramas

Conexões | Wi-Fi e Bluetooth

Preço sugerido | R$ 4.699 (inclui mouse e teclado sem fios e webcam de alta resolução)