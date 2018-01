Que tal transformar seu iPad num bloco de papel, onde você pode fazer anotações, desenhos, rabiscos?

O Paper faz isso sem as firulas e complicações de aplicativos do tipo lançados anteriormente.

Ele traz cinco opções de uso do papel com as respectivas ferramentas: desenhar (onde ele simula uma caneta-tinteiro), esboço (lápis), destacar (marcador), escrever (esferográfica) e colorir (pincel).

A caneta-tinteiro já vem quando se baixa o app gratuitamente na loja do iTunes. Depois, para acrescentar novas ferramentas, paga-se US$ 1.99 cada.

O release diz que o Paper pode ser usado tranquilamente com o dedo, mas que melhores resultados podem ser conseguidos com uma caneta (stylus). Esta precisa ser comprada à parte.

Aqui o site oficial do aplicativo.