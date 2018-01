Não é nada fácil o desafio da Huawei aqui no Brasil. Embora a empresa seja a quarta maior vendedora de smartphones do mundo, aqui é uma desconhecida que terá que abrir caminho num terreno dominado por concorrentes fortes como Sony, LG e Samsung.

Mas, como já comprovou o excelente custo-benefício de seu primeiro lançamento brasileiro, o Ascend G510, a fabricante chinesa tem produto competitivo. Agora traz ao mercado local seu segundo smartphone, o Ascend P6.

Com preço de R$ 1.500 ele chega para brigar em uma faixa mais sofisticada. A aparência é mesmo de um produto fino, em mais de um sentido. O Ascend P6 é conhecido como um dos modelos de menor espessura do mundo, com apenas 6,18 milímetros (em comparação o iPhone 5S tem apenas 7,6 milímetros). O celular é também extremamente leve, com apenas 120 gramas.

O desenho é classudo e a sensação é de solidez. Nada de tampa de plásitco aqui: a carcaça é toda metálica, incluindo traseira “escovada” e visor feito do resistente Gorilla Glass. A tela tem 4,7 polegadas e com resolução HD, forma um conjunto bastante elegante.

Do lado de dentro, o Ascend P6 conta com um processador de 1,5 GHz de quatro núcleos, que se traduz em aplicativos e telas passando com agilidade sob seus dedos.

O acesso à câmera é facilitado por um atalho na tela de bloqueio. Basta deslizar um comando e se está com a câmera pronta para tirar fotos. A traseira tem oito megapixels e a frontal outros cinco (um número alto; a maioria das frontais não passa dos dois megapixels).

A interface ganha uma personalização da Huawei conhecida como Emotion UI, que muda bastante o visual do Android (e pode não agradar todo mundo), mas traz recursos próprios como um widget que agrupa na tela inicial funções que o usuário seleciona.

Uma desvantagem é a falta de acesso ao 4G. Concorrentes com preço similar ou até um pouco menor, como o Moto X e o Galaxy S4 Mini, vêm com esse recurso, que será cada vez mais obrigatório em 2014, à medida em que a rede se expande pelo País.