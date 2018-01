O clássico seriado de TV sci-fi inglês Doctor Who arrebanhou admiradores através das décadas.

O objeto acima deve entrar na lista de desejos de todo fã que se preze.

É uma caixa de som com bluetooth no formato da TARDIS, a máquina do tempo em formato de cabine da polícia que é um componente clássico do seriado.

Além de amplificar o som de aparelhos com bluetooth, ela também tem entradas USB e Aux-In (3,5 mm). A potência é de 5 W para cada falante (direito e esquerdo) e 20 W no subwoofer. O equipamento inclui controle remoto.

O preço é de 150 libras (cerca de R$ 490) na loja virtual da BBC.