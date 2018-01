A guerra entre iPhone (Apple) e Galaxy S (Samsung) pode deixar consumidores com mais dúvidas que certezas. Serão mesmo as melhores opções de celulares topo de linha do mercado?

Não necessariamente. O Sony Xperia ZQ, lançado em abril no País, traz vários itens que rivalizam e às vezes até superam os concorrentes mais famosos.

É a mais recente adição à família Xperia da multinacional japonesa. E é seu modelo mais caro e sofisticado (o preço sugerido é de R$ 2.049).

O ZQ é uma adaptação de um modelo de fora chamado ZL só que compatível com a rede de quarta geração (4G) brasileira.

Sua tela tem as mesmas 5 polegadas que o Galaxy S4 da Samsung e é 25% maior que as 4 polegadas do iPhone 5.

A resolução da tela, que é Full HD, tem uma relação parecida. São 443 pixels por polegada (ppi), ligeiramente maior que o último Galaxy, ao mesmo tempo um número significativamente maior que os 326 ppi do modelo da Apple.

Fiquei bem impressionado com a qualidade da imagem do ZQ e eu só estava olhando para a tela básica de Home.

Coloquei então um vídeo da National Geographic em Full HD (1080p) no aplicativo do YouTube para usufruir do potencial do display e ele fez jus à expectativa. As cores e a definição estavam ótimas.

A câmera traseira vem com magníficos 13 megapixels e excelente resultado de imagem. Traz também uma variedade interessante de efeitos, desde aqueles com cara de Instagram a alguns bem psicodélicos.

Não me agradou a posição da câmera frontal, que fica embaixo da tela, à direita. Demorou um pouco até me acostumar a não passar com o dedo na frente da lente.

O aparelho da Sony é extremamente leve. Ele pode até ser mais pesado que o Galaxy S4 (130 gramas) e que o iPhone 5 (112 gramas), mas ainda assim é confortável no manuseio.

O Xperia ZQ é prova de que, em meio à guerra de propaganda dos líderes do mercado, compensa conhecer uma terceira via.

Sony Xperia ZQ

Sistema operacional Android 4.2

Processador 1,5 GHz quad-core

Tela 5 polegadas

Resolução de tela 443 pixels por polegada

Câmera traseira 13 megapixels; 1080p (vídeo)

Câmera frontal 2 megapixels

Peso 130 gramas

Preço sugerido R$ 2.049