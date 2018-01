O site WMPoweruser, especializado em Windows Phone, publicou a imagem acima, supostamente de um novo tipo de teclado curvo sendo desenvolvido pela Microsoft. A imagem teria vazado de um evento de pesquisa da empresa.

Como se pode ver, a ideia seria facilitar o uso do smartphone com uma mão só, deixando a outra livre. Talvez para conferir o email no tablet ou segurar o talher no restaurante…