Opções de HDs externos existem aos montes, mas nem todas oferecem amplos poderes de conectividade ou funcionam como media center. Este é o diferencial do recém-lançado Seagate Central, que promete centralizar toda a sua biblioteca de mídia.

O primeiro passo é ligá-lo a um roteador Wi-Fi, bastando para isso um cabo ethernet. A partir daí, o aparelho permite enviar e receber fotos, vídeos, música, PDFs e documentos do Word entre dispositivos que estejam dentro da mesma rede.

A diversidade de aparelhos com quem ele conversa é um grande facilitador: computadores PC ou Mac, smartphones ou tablets com sistema Android ou iOS (através de um aplicativo próprio, o Seagate Media), discos blu-ray com Smart Hub e smart TVs da Samsung. Pode-se assistir a um filme ou escutar uma playlist que estejam armazenados no Seagate Central para reprodução em qualquer um desses aparelhos.

Com a mesma facilidade, é possível subir conteúdo de qualquer desses dispositivos para ser guardado na central de mídia da Seagate. Um recurso extra na hora de mandar conteúdo para o aparelho é uma função que envia fotos e vídeos diretamente de seu perfil do Facebook. É bastante prático, mas o mecanismo de envio podia ser melhor. Não é possível selecionar o que se quer mandar, ele simplesmente carrega todo o lote. Qualquer remoção deve ser feita depois que o material do seu perfil estiver carregado no HD da Seagate.

As três opções de armazenamento oferecidas (1, 2 ou 4 terabytes; ver preços na ficha técnica) devem atender as necessidades da maioria das pessoas. Pense que um terabyte (equivalente a 1,000 gigabytes) é espaço suficiente para cerca de 400 filmes com qualidade de DVD.

Outro recurso útil é a possibilidade de fazer backup automático do seu PC ou Mac. Especialmente útil para aqueles que olham para as nuvens com certa desconfiança.

A Seagate é um nome tradicional na categoria dos HDs, tendo lançado seu primeiro HD em 1980 (tinha 5 megabytes de espaço, ou seja, cabia uma música em MP3). Está aqui mais um produto que deve manter sua boa reputação.

Seagate Central

Armazenamento | 2, 3 ou 4 terabytes

Largura | 216 milímetros

Comprimento | 145 milímetros

Peso | 0,98 quilos

Preço | 2 TB (R$ 900). 3 TB

(R$ 1.150); e 4 TB (R$ 1.300)

Compatibilidade | Windows,

Mac, iOS, Android, entre outros