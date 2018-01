Ao brincar com o índice de rejeição do velho browser, a campanha da nova versão do Internet Explorer mostra criatividade e bom humor.

Todo o material de browseryoulovedtohate (“o browser que você amava odiar”) lida com o fato do IE ser considerado como um browser “cafona” em tempos de Firefox e Chrome.

O novo comercial da campanha arrisca ser o melhor da campanha ao cutucar os trolls, pessoas que tem como hobby postar comentários negativos e xingamentos em todo tipo de assunto.

No vídeo, o protagonista só quer saber de detonar o Explorer. Impiedoso, posta comentários ofensivos com um sorriso convencido nos lábios.

Até que ele acaba se rendendo. Até ele. E essa é a mensagem.

(Vale sublinhar que não estou julgando se o Internet Explorer 9 é bom ou não. Preciso ainda testá-lo com calma. Apenas constato que a campanha publicitária é ótima.)