Com a Rio+20 a todo vapor, é uma boa hora para se falar de reciclagem de celulares e acessórios.

O celular é quase que totalmente reciclável. Para cada 1 kg “de celular”, pode-se reaproveitar 650 g de metal e 250 g de plástico. Infelizmente, o índice de reciclagem no Brasil é muito baixo: 2% apenas, segundo levantamento da Nokia deste ano.

Segue abaixo uma lista de opções para reciclar celular, bateria e carregador na cidade de São Paulo.

Se você souber de outras alternativas, por favor compartilhe nos comentários!

OPERADORAS

As operadoras Claro, Oi, Vivo e Tim contam faz tempo com programas de reciclagem próprios onde o usuário podia entregar seu aparelho velho para reciclagem em algumas lojas próprias ou franqueadas. Difícil mesmo é achar mais detalhes sobre o assunto nos seus respectivos sites.

No começo de junho, foi firmado um acordo entre as operadoras e o governo do Estado de São Paulo para tentar unificar e divulgar melhor as iniciativas de reciclagem. Além da obrigatoriedade dos pontos de coleta em lojas próprias e revendas, as empresas têm que divulgar em seus sites uma lista atualizada com os endereços. Esperamos essas listas ansiosamente!

PÃO DE AÇÚCAR/EXTRA + NOKIA

Todas as unidades do Pão de Açúcar contam com receptores de pilhas e baterias usadas. Especificamente para celulares, a rede começou o programa Alô, Recicle com a Nokia onde criou pontos para recolher aparelhos usados.

Clique aqui para saber onde ficam.

MOTOROLA

A fabricante tem o programa Ecomoto, onde o usuário pode levar o aparelho, bateria ou carregador a ser descartado em 120 postos de assistência técnica.

APPLE

iPhones e iPads que não servem mais não precisam ir para o lixo. Para saber como destinar, ligue para 0800 772 3126 ou envie e-mail para applecs@oxil.com.br

SONY

Pilhas e baterias vencidas podem ser levadas a postos de serviço autorizado ou nas lojas Sony Store. Informações: 4003 7669 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 880 7669 (demais localidades).

COOPERMITI

Cooperativa de reciclagem recebe produtos eletrônicos de todo tipo. Acima de 200 kg busca em casa. Para agendar: telefone (11) 3666-0849, e-mail contato@coopermiti.com.br ou via formulário no site.

METRÔ DE SÃO PAULO

Desde janeiro, a estação Tucuruvi conta com um ponto de coleta de resíduos eletrônicos.