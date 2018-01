A Apple lançou para desenvolvedores o mais novo upgrade do seu sistema operacional, Mountain Lion.

Quando ele chegar ao mercado de fato, o suporte a certos modelos mais antigos será interrompido.

Muitas máquinas que suportam o OS X Lion (a versão atual do sistema) não serão compatíveis com ele.

Veja aqui se o seu aparelho Mac conseguirá rodar o Leão da Montanha ou se terá que sair pela direita.

Somente computadores com processadores Core 2 Duo de 64 bits ou mais serão compatíveis com o nova versão do sistema operacional.

Chipsets incompatíveis com o Mountain Lion: GMA 950 e x3100, da Intel, e ATI Radeon X1600.

Modelos que não rodarão o Mountain Lion: MacBook anterior a 2008, Mac mini anterior a 2007, iMac anterior a 2007, Mac Pro anterior a 2008, Xserve anterior a 2009 e MacBook Air de primeira geração.

Com informações do site da MacMagazine.