O VJ Spetto indica a Canon Powershot G12, câmera fotográfica que filma em HD

O foco do Homem-Objeto na edição de papel do Link desta semana foram os portáteis de áudio e vídeo, som e imagem.

Contei com a sabedoria de alguns especialistas para valiosas dicas na hora de escolher seu produto em algumas categorias: fone de ouvido, MP3 player, câmera fotográfica e filmadora.

No jornal, por questão de espaço, acabamos publicando só alguns trechos dos depoimentos.

A partir desta segunda (21), subo aqui as mini-entrevistas na íntegra para quem quiser mais dicas do assunto.

Começo com o VJ Spetto falando sobre filmadoras. Spetto participou da equipe que fez as imagens do show de 50 anos de Roberto Carlos e já projetou em festivais como Ceará Music e Creamfields.

O que uma pessoa deve procurar na hora de comprar uma boa filmadora?

A primeira coisa a olhar numa câmera é a claridade na captação, ela tem que filmar bem à noite. Uma boa câmera depende muito da lente. Outra coisa é que quanto mais ajustes manuais tiver, melhor. Se você tem tudo automatizado, não consegue fugir daqueles padrões pré-estabelecidos.

Qual é a dica de ouro que você dá?

Procure as “câmeras-cartucho”, que filmam em cartão SD, elas possibilitam expansão de memória. Agora tem também esses cartuchos “eye-fi”, sem fio, que transmitem a foto, sem você precisar.

Qual câmera semi-profissional você indica?

Tem umas câmeras situadas entre consumidor e profissional que são bem legais. A Canon Powershot G12 não é tão barata (não tem no Brasil, preço sugerido nos EUA é de US$ 500), mas fotografa em qualidade profissional e filma em HD. É uma ótima opção para quem quer ter as duas coisas.”