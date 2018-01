Ontem falei um pouco sobre o Apple Watch (afinal, em se tratando de mundo Apple, é o assunto do momento). Mas acabei não comentando sobre a bateria, considerado o calcanhar de Aquiles do dispositivo. Enquanto alguns concorrentes podem aguentar semanas antes de serem recarregados, o Watch precisa de energia extra todo o dia. Bem, pelo menos é o que se dizia antes do lançamento.

Resolvi fazer uma prova dos nove. Fiquei o dia inteiro com ele agindo normalmente, como estou fazendo desde o dia 24 de abril, porém, diferente do que vinha fazendo desde então, não o coloquei para recarregar durante a madrugada. Decidi ver se ele aguentava mais um dia de uso. Fui dormir e deixei o Watch em cima da mesa, longe do seu carregador e, logo depois de acordar, o coloquei de volta no pulso para mais um dia normal de trabalho, isto é, vendo notificações, enviando mensagens de voz ou de texto, atendendo ligações e – claro – vendo as horas.

E para meu espanto, ele resistiu bravamente. Escrevo este texto às 21h37 de sexta e ainda estou com 21% de bateria. Nada mal para quem tem uma bateria minúscula, como mostrou o iFixIt quando desmontou o Watch (eles são especialistas nisso, vale a pena acompanhar as fotos das entranhas dos principais gadgets do mercado).

Claro que não é de se esperar que a autonomia do Apple Watch seja normalmente esse tempo todo, principalmente quando usarmos as funções conectadas (como mandar mensagens e ver fotos) com mais frequência. Mas foi uma boa notícia, não posso negar.