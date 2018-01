Uma das coisas mais legais do OS X, o sistema operacional do Mac, é que ele já vem pronto para usar. Praticamente todos os aplicativos importantes, como cliente de email, agenda de contatos, calendário e navegador de internet (entre outros) já estão instalados quando abrimos um computador da Apple pela primeira vez (alguns outros, como o Pages ou iMovie, podem ser baixados de graça na Mac App Store, a loja virtual de softwares da plataforma).

Mas então por que, pergunta o caro leitor, existem tantas opções de programas similares (a grande maioria pagos) para substituir um outro que já vem de graça? Não faço ideia da resposta, mas posso dizer que alguns deles são muito melhores que os padrão oferecidos pela Apple e vale a pena instalar em seu Mac. Um deles é o Fantastical, que chega agora à sua segunda versão.

É fácil escrever os seus eventos diretamente, mas tem que ser em inglês

Quem já conhecia o Fantastical antes vai se espantar com o que ele se transformou. Antes, ele era apenas um item de menu que permita criar um evento usando termos normais. Por exemplo, ao escrever “Lunch” (almoço em inglês; o Fantastical não entende português, o que é uma pena), ele já adicionava o horário do encontro às 12 horas. Com mais alguns atalhos básicos, era possível criar o evento sem clicar em nada, apenas usando o teclado. Prático e fantástico. Mas agora ele é bem mais do que isso. Em vez de ser apenas um complemento ao Calendário, a ideia é substitui-lo completamente.

Interface parecida, porém melhorada

A interface do programa é parecida (não vamos negar) com a do programa padrão do Mac, mas com diferenças importantes. A primeira é que os seus lembretes (to-dos) aparecem do lado esquerdo da janela. Assim, você já sabe se tem algo a fazer naquele dia ou semana, além dos eventos propriamente ditos. Além disso, o método de inclusão continua o mesmo, usando linguagem natural (mas ainda em inglês) e a navegação é muito mais fluida que o do Calendário oficial. Porém, ao fechar o Fantastical, o item de menu que sempre ficava ali para facilitar a vida, também some. Uma pena.

O item de menu é a melhor coisa do Fantastical, já que o aplicativo não precisa estar visível para você adicionar um evento

Mesmo custando uma pequena fortuna (US$ 40), ele é um calendário muito mais completo, rápido e eficiente do que o padrão do OS X. Para quem precisa, é um investimento que vale.