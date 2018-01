Mais um ano se passa e chegamos aquele momento que todo fã da Apple adora: os anúncios de novidades na WWDC (Worldwide Developers Conference, evento para desenvolvedores da plataforma Apple que acontece anualmente em São Francisco, Califórnia). E toda vez, vivemos as expectativas do que o pessoal lá em Cupertino tem para nos mostrar e que poderá mudar nossa vida drasticamente (pelo menos até a próxima WWDC em 2016).

Tim Cook apresenta a WWDC 2015 Tim Cook apresenta a WWDC 2015

A apresentação desse ano foi bem confusa e longa. Mostrou novas funcionalidades para o OS X e iOS (além de trazer à tona o novo watchOS, o sistema operacional para o Apple Watch) e também introduziu um novo serviço, o Apple Music. Tudo pareceu bacana na hora, mas é preciso deixar de lado o “Campo de Distorção da Realidade” que sempre está presente nesses momentos e ver o que tudo isso vai realmente representar na vida de quem usa os produtos da empresa.

Um novo sistema operacional, um nome bem diferente Um novo sistema operacional, um nome bem diferente

OS X El Capitan. Gostei do nome, diferente. Teve gente que odiou com todas as suas forças. Enfim, é coisa que se acostuma. Nada de muitos recursos e mudanças de interface (isso ficou para a versão atual, o Yosemite), mas a promessa é de melhor perfomance. E isso é bom que aconteça, já que o 10.10 não é lá um primor de velocidade, mesmo em máquinas com muita memória RAM ou poder de processamento). Geralmente, quando a Apple promete mexer nas entranhas do sistema, os usuários ganham um OS X mais robusto e eficiente; quando temos muitas revoluções estéticas, muitas encrencas acabam aparecendo também (OS X Lion, lembram?).

Siri bem mais inteligente no iOS 9 Siri bem mais inteligente no iOS 9

O iOS 9 também não é revolucionário, mas traz uma série de novidades que já existiam em outras plataformas e que faziam falta nos iPhones e iPads. Multitarefa, por exemplo, é algo que todo mundo queria usar, mas a Apple não implementava. Só que essa função ficou apenas para o iPad Air 2, já que depende de alto nível de processamento (pode ser que isso mude com o tempo). A Siri (que disputa os holofotes com a Cortana da Microsoft e o Google Now) está mais inteligente e pro-ativa. Isso é muito bom, quem sabe a maioria dos 1 bilhão de perguntas feitas por semana seja algo útil e não algo do tipo “Conte-me uma piada”.

Novidades como o Time Travel no watchOS não são revolucionários, mas legais Novidades como o Time Travel no watchOS não são revolucionários, mas legais

Apple Watch 2.0. O relógio não fez nenhum ano (que diabos, nem mesmo um semestre) e já vai ter uma grande atualização para o seu sistema operacional. A mais importante mudança é que agora os desenvolvedores poderão criar aplicativos diretamente para o Watch, isto é, que não vão depender mais do iPhone para funcionar. Isso é legal, porém, vai depender da qualidade dos softwares que serão escritos para ele. No mais, firulas, como novas faces usando suas fotos e possibilidade de mandar desenhos com mais de uma cor. Que puxa…

Apple Music: não ficou muito claro se o serviço vai ser matador Apple Music: não ficou muito claro se o serviço vai ser matador

E no final, temos o Apple Music. O que ele é? Acho que nem a Apple sabe direito, já que a apresentação feita por Jimmy Iovine e Eddie Cue deixaram todo mundo mais confuso do que antes. O que podemos dizer é que: o catálogo oferecido é de mais de 37 milhões de músicas (maior que o do Spotify e Google Play), vai ser possível baixar para ouvir offline, custará US$ 10 para uma pessoa e US$ 15 para a versão familiar (até seis pessoas), terá uma rádio global (que é em inglês então, não é tão global assim) e o conteúdo extra do artista não será necessariamente de graça. O jeito será esperar mais um pouco (o serviço estreia no dia 30 de junho) para saber se o Apple Music vai revolucionar tudo.

Música está no ar! Música está no ar!

No frigir dos ovos, tivemos coisas boas, anúncios confusos e nada revolucionário. O jeito é tocar o barco e esperar todas essas novidades se tornarem realidade.