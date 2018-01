ICI

O aplicativo de podcasts da Apple é um dos mais populares O aplicativo de podcasts da Apple é um dos mais populares

Dia 21 de outubro é o dia do podcast, uma iniciativa nacional para promover o podcast brasileiro. Semanas antes, no dia 30 de setembro, foi o dia internacional do podcast.

Pra celebrar as duas datas, novamente aproveito o espaço para divulgar os meus podcasts favoritos e ouvir as indicações de vocês. No ano passado, listei pela primeira vez os meus podcasts favoritos e, além de ter recebido muitas mensagens legais de gente que descobriu um podcast novo por meio do blog, também fui apresentada a muitos podcasts bacanas.

Este ano, a lista é composta por quatro podcasts nacionais e quatro podcasts internacionais. Afinal, como brasileira vivendo nos EUA, estou sempre com o coração dividido.

::Siga-me no Twitter::

::Curta a página do blog no Facebook::

Minhas indicações para o dia do podcast 2017

1. Invisibilia – NPR (em inglês)

Eu já havia mencionado o Invisibilia na minha lista do ano passado. Este ano, novamente, o podcast segue disparado na minha lista de podcast favorito. A proposta do Invisibilia é discutir as forças invisíveis que controlam o comportamento humano. A última temporada foi curta, mas muito marcante. Se eu tivesse que indicar apenas um episódio da última temporada seria o High Voltage (Emotions Part 2). Fiquei fascinada com o “legit”, o misterioso sentimento que um antropologista demorou anos para decifrar. Há também um episódio sobre hipnose que é fantástico. Pra ouvir fazendo maratona e discutir com os amigos depois.

2. Hyperlink – Link – Estadão (em português)

Eu sei que listar logo no começo um podcast da casa soa tendencioso, mas o podcast do Link é mesmo incrível. E é mesmo um dos meus favoritos. Capitaneado pelo divertido e talentoso Bruno Capelas, o Hyperlink reúne semanalmente toda a equipe do Link para discutir os principais assuntos do mundo da tecnologia. Uma chance imperdível para mergulhar fundo nos temas que você acompanha todo dia no site do Link. Além disso, o podcast me ajuda a matar um pouquinho da saudade do Brasil e dos bons tempos nos quais eu trabalhava na redação do Estadão.

3. How I built this – NPR (em inglês)

A NPR sabe mesmo o que faz quando o assunto é podcast. O show How I built this conta como empreendedores de sucesso criaram seus negócios — mas sem todos os clichês que normalmente acompanham esse tipo de cobertura. O programa foca mais no suor do que nas vitórias de cada empreendedor e isso me agrada bastante já que diminui a romantização do empreendedorismo. Eu gostei muito do episódio recente com o Holward Shultz, do Starbucks, mas há vários outros programas bacanas, contando a história de empresas como a Vice, Patagonia, Airbnb, Instagram, dentre outras.

4. O nome disso é mundo (em português)

Descobri esse podcast graças à lista de podcasts favoritos que publiquei no ano passado. Um leitor me apresentou ao “Ondem” (sigla para O nome disso é mundo) e foi paixão à primeira vista. O podcast fala sobre as experiências de brasileiros que vivem no exterior e gringos que vivem no Brasil. Cada programa é sobre um país diferente e temos a chance de mergulhar nas experiências de cada participante e aprender mais sobre esse vasto mundo. O Ondem tem ainda sob o seu guarda-chuva outros podcasts com temas diferentes, mas todos ligados a temas globais. Faço aqui uma menção honrosa a outro podcast da casa que acho incrível: o “Mundo Interno”. No programa, a psicóloga Vanessa Gazetta fala sobre os desafios da vida de quem mora longe, como a dificuldade de adaptação, ansiedade, saudade, entre outros.

:::LEIA TAMBÉM: O que você precisa saber antes de trabalhar em uma startup:::

5. Hidden Brain– NPR (em inglês)

Outro podcast da lista de favoritos do ano passado, o Hidden Brain aborda grandes temas da atualidade do ponto de vista do comportamento humano. Os episódios são curtinhos e perfeitos para que a gente possa refletir sobre os dilemas dos dias atuais. Os programas recentes abordaram assuntos como diferenças entre gêneros, nostalgia, polarização política e arrependimentos. Tudo baseado em pesquisa científica e com a participação de especialistas renomados em cada área do conhecimento.

6. Chá com rapadura (em português)

Viver em outro país é difícil, sofrido e, ao mesmo tempo, uma delícia. Mas as cinco amigas cearenses que estão à frente do Chá com rapadura e moram na Inglaterra querem mesmo é fazer a gente sorrir enquanto se identifica com cada cilada e delícia da vida de expatriado. Eu descobri o Chá com Rapadura quando estava passando por um momento difícil e de muita saudade do Brasil. Ouvir o podcast me fez gargalhar alto no metrô de Chicago (e passar vergonha) e sentir que tinha um pouquinho de Brasil comigo todos os dias pra aguentar os trancos e barrancos dessa vida. No podcast, elas debatem temas da atualidade e contam como é ser brasileiro na terra da rainha Elizabeth. Para dar boas risadas, dentro ou fora do Brasil.

7. Where should we begin? (em inglês)

Eu adoro a Esther Perel, uma psicoterapeuta belga que há anos se dedica a estudar os relacionamentos amorosos e que fala sobre temas como intimidade, traição e sexo com um ponto de vista único, surpreendente e impactante. No programa Where should we begin, Esther nos dá acesso a uma série de consultas com casais que estão enfrentando diferentes problemas: adultério, separação, tédio, distanciamento. O ouvinte tem a oportunidade de acompanhar a jornada de cada casal e ouvir as reflexões e ponderações que Esther faz em cada caso. Ao ouvir os dilemas alheios, temos uma chance de repensar nossos próprios relacionamentos.

8. Mamilos – B9 (em português)

Outro veterano da lista, o Mamilos fala de temas da atualidade e sempre traz especialistas que representam lados opostos de um mesmo assunto para debater o tema da vez. Está aí um dos grandes méritos do podcast: tentar construir pontes e estimular o ouvinte a prestar atenção no outro lado de uma história. É essa característica também que irrita alguns dos críticos ao programa. Em meio a tanta polarização, porém, eu gosto de ouvir um programa que se dispõe a promover um debate de ideias que desafia as nossas certezas.

E você, qual o seu podcast favorito? Qual outro podcast eu deveria conhecer? Comente abaixo e colabore para a comunidade descobrir novos e incríveis podcasts.

::Siga-me no Twitter::

::Curta a página do blog no Facebook::