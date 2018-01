Reprodução

O quadro do lado esquerdo mostra a cena que o computador assistiu e a ação prevista por ele. No lado direito, imagens da continuação do vídeo O quadro do lado esquerdo mostra a cena que o computador assistiu e a ação prevista por ele. No lado direito, imagens da continuação do vídeo

Assim como você, computadores também assistem séries de TV por longas horas. Recentemente, robôs passaram 600 horas vendo episódios de The Office, The Big Bang Theory e Desperate Housewives em um laboratório no Massachussets Institute of Technology (MIT).

Os pesquisadores usaram as séries como uma forma de criar um sistema de inteligência artificial que seja capaz de prever o comportamento humano. O objetivo era criar uma forma de os computadores serem capazes de, assim como os humanos, prever quando uma pessoa vai fazer determinado movimento, como dar um abraço ou se distanciar de um lugar.

Inteligência artificial é um dos assuntos mais falados do momento na tecnologia. Trata-se do ramo da computação que produz sistemas que sejam capazes de desenvolver inteligência similar à humana.

Esses sistemas são capazes de aprender com base nas suas interações. Por isso, os pesquisadores do MIT deixaram os sistemas “assistirem” séries como The Big Bang Theory e The Office para identificarem cenas em que os personagens trocavam abraços, beijos ou se cumprimentavam com um “high-five” e aprender a identificar padrões.

Depois, os pesquisadores colocaram o sistema diante de uma cena que não havia sido exibida e pediram para ele prever o que aconteceria na sequência. O algoritmo acertou a resposta 43% das vezes.

O número pode não parecer grande, mas é relevante se considerarmos o dado de que humanos são capazes de prever a resposta certa 71% das vezes. Os pesquisadores estão animados com as possibilidades futuras.

Se o sistema foi capaz de ter essa taxa de acerto com apenas 600 horas de video, o que não seria capaz de fazer se assistisse à vídeos por anos?

“Nós queríamos mostrar que apenas assistindo à vídeos, computadores poderiam adquirir inteligência suficiente para fazer previsões consistentes sobre o que está ao redor”, explicou o pesquisador Carl Vondrick, em um texto de divulgação.

O estudo é um marco na área e foi celebrado após a divulgação nesta semana.

E para que isso serve?

Para criar sistemas mais eficientes. Esse tipo de tecnologia pode ser usada para garantir uma melhor movimentação e desempenho de um robô ou para prever acidentes, por exemplo.

Imagine uma câmera equipada com a tecnologia e que seja capaz de prever o risco de acidentes em uma determinada área ou até um comportamento de risco por parte de uma pessoa (a tempo de alertar alguém para intervir na situação).