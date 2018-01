Novo modelo X marca os dez anos do iPhone. Novo modelo X marca os dez anos do iPhone.

A história do iPhone se cruza com a minha história com os EUA. Três meses depois do primeiro modelo ser lançado, em 2007, eu chegava aos EUA pela primeira vez para trabalhar durante as minhas férias da faculdade e treinar o inglês.

Não se falava em outra coisa na época. Meus amigos de intercâmbio contavam os dias para comprar o aparelho. Depois de hesitar um pouco, não resisti. Afinal, aquele era o tal telefone que diziam que ia revolucinar o mercado de smartphones.

Em pouco tempo eu tinha em mãos o tão falado telefone, uma oportunidade que parecia única já que o aparelho era tão caro para os brasileiros, mas tinha preço acessível nos EUA.

Minha primeira reação com o iPhone foi a reação geral do mercado. Eu não sabia o que fazer aquilo nem entendia o motivo pelo qual era relevante ter um aparelho daquele preço e tamanho.

Eu não entendia o que eram os aplicativos, tampouco existiam lojas de apps. Os apps que acompanhavam o telefone eram legais, mas não eram essenciais.

Perto de voltar ao Brasil, eu pensava como iria usar o aparelho no País, já que redes wi-fi não eram comum na época (2008). Mesmo nos EUA, a conexão com a internet era lenta.

Tudo só começou a fazer sentido quando os modelos seguintes foram lançados e as loja de apps chegaram trazendo mais opções. Em poucos anos, a infraestrutura de internet cresceu e a oferta de wi-fi passou a ser mais comum.

O mundo deu muitas voltas. Hoje, dez anos depois, o iPhone transformou a minha vida, assim como a vida de tantos ao redor do mundo. A tal revolução prometida por Steve Jobs tornou-se realidade.

O aparelho não apenas mudou nossa rotina com app capazes de definir uma geração inteira e um jeito novo e portátil de acessar a internet. Ele mudou a dinâmica do mercado. Hoje, todo mundo carrega um smartphone, seja um iPhone ou não.

Foi por causa do iPhone que eu comecei a cobrir tecnologia e a entender que era apaixonada pelo tema.

Quando comecei a trabalhar no Estadão, logo após me formar na faculdade, em 2009, houve um boom no mercado de aplicativos e todo mundo acreditava que poderia fazer dinheiro criando um app.

Foi ao escrever uma matéria sobre tema que um novo mundo se abriu para mim. Fiquei tão impressionada com aquele universo que não parei mais.

Uma matéria de aplicativo levou a outra até que comecei a falar sobre startups, empreendedorismo e grandes empresas de tecnologia. Hoje, dez anos depois, estou de volta aos EUA e trabalho em uma startup. O ciclo parece completo.

Lembro com nostalgia daqueles tempos não tão distantes assim. Um tempo em que Steve Jobs deixava todos fascinados com sua presença e dizia dar a nós, pobres humanos, o que a gente ainda nem sabia que queria.

Esses tempos passaram. Na terça-feira (12), acompanhei de Chicago (EUA) o lançamento do novo iPhone 8 e do tão esperado iPhone X.

Depois de uma crise de identidade no mercado, a Apple conseguiu causar uma boa impressão com seu modelo X. O aparelho faz leitura facial e promete nos ajudar a entrar de vez no mundo da realidade aumentada. O modelo, porém, está longe de redefinir o mercado como o primeiro iPhone fez.

Aquele primeiro aparelho representava ter um telefone, um computador e um iPod em mãos por um preço bem inferior. O novo iPhone traz diversas tecnologia inovadoras, mas que já estão presentes en aparelhos concorrentes e que não são tão essenciais como aqueles três pilares presentes no primeiro iPhone. Mais do que isso, o preço alto desafia mercados emergentes em troca de um benefício muito pequeno e talvez desnecessário. Para muitos, o iPhone X é apenas uma máquina cara de criar emojis, como dito em muitas das piadas que circularam na web.

É um aparelho bonito e de ponta, sem dúvidas. Mas não é essencial.

O melhor anúncio da Apple ontem, pra mim, foi do novo Apple Watch, que agora funciona como um smartphone e faz ligações. Mas a essa altura já sabemos que não são os vestíveis a grande revolução do futuro.

As grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício parecem estar focadas em futuro no qual a realidade aumentada vai tomar as nossas vidas, mas não exatamente por meio do telefone. Aqui nos EUA já se fala no mundo pós-smartphone e ninguém ainda tem muita certeza do que está por vir. A Apple certamente sabe disso e, talvez, tenha escolhido nos dar, por enquanto, um telefone bonito para admirar enquanto esperamos a chegada de um aparelho que realmente vai definir o mercado. Se ele virá pelas mãos da Apple, porém, é outra história.

