Divulgação

Anúncio para divulgação do candidato Zoltan Istvan à presidência dos EUA em 2016 Anúncio para divulgação do candidato Zoltan Istvan à presidência dos EUA em 2016

Ontem foi um dia difícil nos EUA. Logo pela manhã, no caminho para o trabalho, já notei que havia um silêncio diferente no ar. Um silêncio que tornou-se ensurdecedor quando entrei no metrô e os passageiros de todos os dias estavam calados, com um semblante triste.

Me chamou a atenção que a maioria lia algum jornal do dia. É comum os passageiros passarem a viagem toda olhando para o telefone, muitas vezes lendo notícias online. Mas é raro nesses dias ver pessoas lendo o jornal de papel. Ontem, o papel reinou. É como se todos precisassem de uma prova por escrito do que havia acontecido na noite anterior. Donald Trump havia sido eleito o novo presidente dos EUA.

Illinois, onde eu moro, foi um dos estados no qual a candidata Hillary Clinton venceu, por isso, a insatisfação com os resultados do pleito do dia anterior ficou mais evidente. As pessoas andaram mais devagar na rua, se recolheram em silêncio e tentaram entender o que levou a esse resultado.

::Siga-me no Twitter::

::Curta a página do blog no Facebook::

A imprensa passou o dia falando sobre o futuro governo Trump e sobre a candidata derrotada, Hillary Clinton. Também mencionou brevemente os candidatos derrotados do Partido Verde e do Partido Libertário. Mas esses não eram os únicos candidatos na disputa com Trump. Faltou falar de Zoltan Istvan, o candidato do Partido Transhumanista.

Sim, é isso mesmo que você leu. Partido Transhumanista.

O que é o Partido Transhumanista?

Transhumanistas são pessoas que querem usar a tecnologia e a ciência para aumentar as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas humanas. Eles querem tornar-se imortais e aperfeiçoar o corpo e suas habilidades por meio da tecnologia. Nos EUA, o movimento deu origem ao Partido Transhumanista, fundado em 2014.

Zoltan Istvan foi o primeiro candidato do partido à presidência dos EUA em uma campanha modesta, baseada em entrevistas para a imprensa americana, uma campanha de crowdfunding para bancar viagens pelos EUA e o site oficial da campanha.

:::LEIA TAMBÉM: Mania de podcast – os podcasts que você não pode perder:::

A principal proposta do candidato era colocar a ciência e tecnologia na área da saúde como prioridades da política norte-americana, para que todos os cidadãos do país possam tornar-se ciborgues imortais em um futuro não muito distante.

Em uma entrevista para a revista Reform, Istvan disse que com um bom investimento em ciência e tecnologia é possível obter bons resultados em pesquisas e desenvolver soluções para combater a morte e o envelhecimento em um período de 15 a 20 anos.

Com mais investimento em tecnologia, Istvan diz que poderemos desenvolver, por exemplo, braços robóticos com todo o tipo de funcionalidade. E esses braços serão tão bons que você vai querer amputar o seu próprio braço e usar as próteses no lugar, ele garante. Assim começa a vida de ciborgue.

Ele também espera avanços no desenvolvimento de órgãos artificiais para que possamos substituir os nossos órgãos “velhos e disfuncionais” por órgão novos e, dessa forma, basicamente viver para sempre.

Quem é Istvan?

Divulgação

Istvan e a família em foto divulgada no seu Facebook Istvan e a família em foto divulgada no seu Facebook

Zoltan Istvan é um norte-americano de 41 anos de idade. Ele é formado em filosofia e estudos de religião pela famosa Universidade de Columbia, em Nova York. Ele é casado com uma médica, tem duas filhas pequenas e atualmente vive em Los Angeles, na Califórnia.

Seu interesse pelo transhumanismo cresceu em 2013, quando ele pesquisou o tema para escrever um livro de ficção. No ano seguinte, fundou o Partido Transhumanista. Em 2015, ele fez uma expedição pelos EUA a bordo de um ônibus que apelidou de “ônibus da imortalidade”. O veículo foi adaptado para parecer com um caixão e a proposta era atrair a atenção para o movimento transhumanista e promover discussões sobre a imortalidade.

A decisão de concorrer à presidência dos EUA foi uma opção natural para continuar a divulgação do movimento e do partido. Segundo Istvan, existem cerca de 150 mil transhumanistas nos EUA.

:::LEIA TAMBÉM: O que muda na sua vida quando você aprende a programar:::

O partido deve continuar participando das eleições norte-americanas. A ideia é que, aos poucos, eles consigam colocar temas relevantes para transhumanistas na pauta das eleições e, assim, consigam eleger um candidato para a Casa Branca até 2040.

Após a recente derrota para Donald Trump, Istvan promete que não vai parar. Seu partido Transhumanista tem como meta aprovar um projeto de lei sobre os direitos dos transhumanistas.

::Siga-me no Twitter::

::Curta a página do blog no Facebook::