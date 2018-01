Em algum lugar da lista de afazeres está a palavra férias. Em algum lugar da lista de afazeres está a palavra férias.

Escrevo este blog post em meio a caixas de papelão. Acabo de me mudar para um novo apartamento e estou iniciando o que será meu ano três aqui nos EUA.

Para marcar o novo ciclo, estou saindo de férias e volto em dezembro com mais posts sobre novas tecnologias e curiosidades do mundo digital aqui nos EUA.

Até lá, leia (ou releia) alguns dos conteúdos mais legais que publiquei no blog em 2017.

1. A caixa de som inteligente Echo, da Amazon, foi o produto mais vendido nos EUA no Natal de 2016. E tem tudo para repetir a liderança em 2017, afinal, este foi o ano em que as assistentes de voz chegaram pra ficar. No início do ano eu expliquei porque você ainda vai ouvir falar muito na Alexa, a assistente de voz da Amazon.

2. O ano de 2017 foi especialmente complicado nos EUA. Com a eleição do novo presidente Donald Trump, a sensação geral foi de que com tanta polarização política está faltando empatia. Sobrou para a tecnologia, claro. As redes sociais foram consideradas culpadas por enfatizar as nossas diferenças e nos colocar em bolhas. Mas a tecnologia é mesmo inimiga da empatia? Alguns experimentos mostram que não. Eu expliquei como a tecnologia pode ser usada para aumentar a empatia.

3. Viajei para o Brasil duas vezes em 2017. Em ambas a vezes, desconectei das redes sociais. Na verdade, cheguei até mesmo a deletar alguns apps. Resultado: aquele detox digital necessário para colocar a cabeça no lugar. A receita para um detox digital está disponível aqui neste blog.

4. Este ano perdi o meu pai. Foi um processo dolorido e difícil, especialmente porque estou fora do país. Depois de alguns meses vivendo o luto me perguntei: é possível viver o luto nas redes sociais?

5. Na busca por mais equilíbrio, testei o Headspace e listei outros aplicativos de meditação que viraram mania nos EUA.

6. Em 2017 eu também fiz amigos por meio do Slack, um programa de mensagens focado no mercado corporativo que reúne alguns dos grupos mais legais da internet.

7. No ano passado, após terminar o meu mestrado, comecei a trabalhar em uma startup de inteligência artificial. Foi essa experiência que rendeu un post sobre tudo que você deve saber antes de trabalhar em uma startup.

8. No papel de mulher e imigrante no mercado de tecnologia, também achei pertinente discutir as perguntas certas a serem feitas sobre sexismo no mercado de tecnologia. Afinal, foram muitas as denúncias de assédio este ano, dentro e fora do Vale do Silício.

9. E não esqueça de conferir a minha lista de podcasts nacionais e internacionais imperdíveis em 2017. Atualize a sua seleção de podcasts e compartilhe os seus favoritos aqui no blog.

Até dezembro!

