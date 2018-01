Ligia Aguilhar

Entrada da Northwestern University, em Evanston, Illinois, EUA Entrada da Northwestern University, em Evanston, Illinois, EUA

É com muita alegria que estreio aqui no Link um novo blog, para falar sobre inovação e tecnologia direto da fonte. Acabo de mudar para os EUA para cursar um mestrado em liderança e inovação no jornalismo na Northwestern University, que você vê na foto acima. É daqui, direto da fonte, do país que é um dos principais polos tecnológicos do mundo, que eu vou relatar algumas tendências, inovações, negócios e tecnologias que estão em alta e que podem mudar — ou já estão mudando — a sua vida.

Também prometo contar um pouco sobre a rotina e a produção científica em uma universidade estrangeira. As universidades têm um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico aqui dos EUA e viver e acompanhar isso de perto certamente deve trazer bons aprendizados e insights que podem ser aproveitados no Brasil.

Para quem me acompanhava no blog anterior, o Start, sobre inovação e tecnologia no mundo das startups brasileiras, prometo que também mostrarei por aqui startups que estiverem se destacando e inovando nos EUA. O Start deixará de ser atualizado, mas o arquivo continua no ar.

E, como sempre, o canal aqui é aberto para dúvidas, sugestões e reclamações. Tem alguma curiosidade sobre o mundo da tecnologia na ponta de cá das Américas? Comente aqui no blog!

E acompanhe as próximas postagens curtindo a página do blog no Facebook.