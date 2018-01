Gambiologia é o termo inventado pela equipe do Metareciclagem para definir a ciência da gambiarra. O tema virou objeto de estudo da ONG, e é assunto cotidiano em diversos sites, como o Lifehacker. O debate apresentado na Campus Party reuniu na mesma mesa Glerm Soares, Sergio Amadeu, André Lemos, e o Coletivo Gambiologia.

O debate pretendeu “entender, referenciar e, de certa forma, naturalizar o improviso e a impermanência”, percebendo a gambiarra como elemento fundamental ao processo de evolução tecnológica – “como habilidade essencial para o mundo contemporâneo”, afirmaram os debatedores.

O Metareciclagem tem coletado material sobre o tema, e uma publicação virtual deve aparecer em breve – já dá pra ler a maioria dos textos compilados no site.

Um dos fundadores do Metareciclagem, Felipe Fonseca, define a gambiologia como “a arte de fazer”, e “a re-existência do faça-você-mesmo”. A teoria se aplica a diversas áreas, elevando personagens como o McGyver à condição de herói da inventividade. – afinal, o conceito é exatamente o de se virar “sem todo o ferramental, sem os argumentos apropriados, mas com o conhecimento acumulado pelas gerações” que a Metareciclagem defende.

A gambiologia pode ser enxergada em hábitos cotidianos, como mostram os blogs LifeHacker e Instructables [em inglês], e o brasileiro Gambiologia.net.