Tá vendo a fotinho aí de cima? É o “lar doce lar” do ‘Link’ aqui na Campus Party. De ontem para hoje, foi a minha primeira noite aqui na Bienal. Não tenho muito a reclamar. Fora estar meio quebrado por causa do colchonete e ter demorado um pouco para dormir por causa da luz forte, tá tudo tranquilo para mais um dia agitado (que promete; ontem foi só brincadeirinha; o evento começa mesmo hoje).

Agora, quanto ao banho… O local onde estão os chuveiros estava imundo hoje de madrugada. Além de embalagens de sabonete e até de escova de dentes (!) espalhados, o chão estava imundo, todo marrom, como se o pessoal estivesse se hospedado na roça e não em um prédio de Oscar Niemeyer. Tinha gente que brincava: “Acho que vou tomar banho em casa…” Outro me sugeriu: “Não tome banho sem chinelo porque isso aqui está imundo.”

No banheiro feminino, segundo relatos de uma colega jornalista, estava tudo tranquilo. Vai ver porque há menos mulheres do que homens.

Além disso, para chegar aos chuveiros, é preciso descer do segundo andar para o térreo por uma escada externa de madeira. Bizarríssimo. As paredes do banheiro são feitas de uma espécie de lona branca. Acontece que o banheiro feminino é colado ao do masculino, separado justamente por essa lona. E já tem gente fazendo planos: “Não vai demorar muito para alguém fazer um buraquinho para espionar as meninas”, me disse um dos acampados.