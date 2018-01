O pessoal do Yahoo “acampado” na Campus Party está divulgando um concurso de tatuagem criado pela blogueira Caroline Mancini. A idéia é postar em uma comunidade do Flickr fotos da própria tatuagem. Ganha um pen drive ao final do evento quem tiver a imagem mais comentada.

Engraçado notar que um concurso assim poderia ser realizado a qualquer hora – e não apenas durante a Campus Party -, já que os votos, posts etc. são virtuais e remotos. O hábito de usar a web é tão presente e, até certo ponto, viciado que os campuseros não pensaram na possibilidade de fazer um concurso real. Já que estão todos juntos, que se encontrem, mostrem as tattos, façam papéizinhos e coloquem numa urna!

É mais ou menos como ir à livraria e usar o cibercafé para comprar o livro. É mais adequado ir até a estante, pegar e comprar.

O digital forçado é sempre meio over, porque mostra a falta de domínio da linguagem. Sem-querer-teorizar-mas-já-teorizando, internet e outras plataformas devem ter utilidade e finalidade claras para serem escolhidas. Daí ser realmente louvável a idéia de fazer um ultrapassado zine de papel durante a Campus Party. Por mais que se chore, é a melhor forma de comunicação para aglomerados de pessoas. Não é ruim só porque não é digital. Certo?

Aliás, falando em Flickr, Yahoo, Internet, o que vocês acham que poderia acontecer se a Microsoft assumisse o site?