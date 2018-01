Foi uma abertura “mixa”. Quem esperava que a segunda edição da Campus Party no Brasil, por ser maior, também tivesse uma estréia à altura se decepcionou. A festa de abertura não teve a empolgação da edição passada, que, mesmo com a falha no super-robô que marcaria o início da festa, foi salva pelos gritos do então ministro da Cultura, Gilberto Gil.

Na falta de Gil, que fez em 2008 um dueto com um instrumento hi-tech chamado Reac Table, quem se destacou foi o governador de São Paulo, José Serra (Duvida? Veja o vídeo abaixo). Em 2009, numa cerimônia solene demais para um evento tão descontraído como a Campus Party, entre os discursos protocolares do prefeito Gilberto Kassab e até do “pai da internet” Tim Berners-Lee, a confissão de que Serra era “viciado em internet” foi a que mais comoveu a platéia, que riu.

O ápice deveria ser a contagem regressiva para o início oficial da Campus Party. Só que depois dos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, uma luz estroboscópica se acendeu e o organizador da Campus Party, Marcelo Branco, disse que estava inaugurado o evento. Só. Ficou uma sensação de que nada havia acontecido de muito importante.

Um show da banda Teatro Mágico até tentou levantar a galera, que, embora tenha comparecido em número considerável na abertura, ainda se encontrava, na maioria, na frente de seus computadores. Não funcionou. Mesmo com o show, a maioria ainda preferiu ficar na frente dos PCs. Tinha até gente preferindo ver a abertura pela tela do micro.

Um dia morno no Centro de Exposições Imigrantes. Vamos ver se amanhã a coisa pega fogo como no ano passado.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/3JPsCuwMusE” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]