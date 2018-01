É impressionante. Pela segunda madrugada, três garotos saíram com placas oferecendo “abraço grátis”. Até ontem, eles dizem que tinham abraçado 514 pessoas. A meta inicial era abraçar 10% dos campuseros, ou 300 pessoas. Mas eles já passaram disso.

Segundo me contaram, além de campuseros, já foram abraçados o ministro Gilberto Gil, o jornalista Marcelo Tas, o blogueiro Mr. Manson e até seguranças e policiais da Polícia Militar. Ontem, quando posaram para a foto acima aqui no aquário da imprensa, que fica no primeiro andar, eles tentaram abraçar a repórter do jornal gaúcho Zero Hora Vanessa Nunes ( www.zerohora.com/blogdavanessa ). Mas não é que ela fez jogo duro?

Os meninos ficaram 30 minutos aqui e nada. Depois de muita recusa, foram embora…

Ô Vanessa, dá uma colher de chá para os moleques… Até o Gil os abraçou.