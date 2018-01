Com tantos games de última geração rolando na Campus Party, quem diria que um simples arcade faria tanto sucesso? Como eles estão em uma área aberta aos campuseiros, as filas são constantes. Frequentadores de todas as áreas resolvem passar para jogar clássicos como Samurai Showdown, Marvel VS Capcom, Street Fighter e outros títulos famosos.

A área de casemodding também resolveu dar a sua contribuição montando uma máquina com um monitor, um computador antigo rodando Linux e um emulador. Tudo devidamente acomodado dentro de uma estrutura de madeira. Praticamente um “arcade livre”.

Marco Quesada, coordenador da área de games da Campus Party, disse que essa era uma das surpresas planejadas para esta edição. Confira o vídeo do Limão:

