Marcelo Branco está no palco principal da Campus Party pedindo que seja respeitado silêncio das 2h às 8h na Campus Party. A justificativa é que nos últimos dias alguns campuseiros fizeram arruaça, gritando e tocando músicas, atrapalhando o descanso necessário especialmente àqueles que estão trabalhando no evento ou envolvidos em projetos que exigem concentração e habilidade motora como a construção do robô livre

A acústica do Centro de Exposição Imigrantes ajuda o barulho a se concentrar, amplificando os ruídos e realmente dificultando o dia-a-dia por aqui. Mas caso uma patrulha do psiu não seja formada, será complicado observar a regra do silêncio.

“Eu grito se estou perdendo ou ganhando e ainda soco o teclado. Não consigo jogar sem gritar”, disse Rodrigo Resende, 23 anos. Ele é um dos mais animados na área mais barulhenta da CParty, a dos gamers. “Só paro de gritar quando for dormir”.

Outro gamer, Márcio, de 18 anos, que preferiu não dar o sobrenome completou: “Quem consegue jogar sem gritar. Não vou cumprir. Nem parar de gritar porque não vou dormir.”