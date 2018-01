Na quarta, havia sido cancelado, por medo que descobrissem a localização do servidor pirata. Mas hoje, às 21h, deve rolar finalmente o campeonato proibido de Counter Strike. A venda do jogo de tiros foi proibida no Brasil por uma decisão judicial e a organização da Campus Party, que iria realizar um campeonato oficial, cancelou o torneio.

O responsável pelo campeonato proibido é o hacker Vinicius K-Max, que aprontou hoje na Bienal com um código malicioso que bloqueou o acesso dos blogueiros ao Google (veja mais abaixo). Segundo ele, o servidor será bem escondido para ninguém encontrá-lo. K-Max garante que hoje irá rolar a competição.