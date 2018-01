Alguns usuários do Twitter reclamaram e a repórter Juliana Rocha, do Link, confirmou: o evento, que começou a receber os campuseiros a partir do meio-dia desta segunda, ainda não disponibiliza a conexão de 10GB prometida, nem por cabeamento e nem por Wi-fi.

De acordo com a repórter, a área de imprensa também está desconectada. A organização do evento informou que tanto a conexão sem fio como o cabeamento de rede serão inaugurados na meia noite desta terça-feira. Ou seja: quem já estiver acampado no Centro de Exposição Imigrantes nesta segunda ficará desconectado o dia todo.



