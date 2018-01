O primeiro dia de eventos da Campus Party começou agitado nesta terça-feira, dia 26, com muitas palestras rolando o tempo todo nos estandes de discussão que ocupam as laterais do Centro de Exposição Imigrantes. Cada palestra atrai um público específico, gamers, programadores, blogueiros e interessados em robótica.

É curioso que, ao lado de cada uma das mesas de discussão, as bancadas são ocupadas por diferentes públicos. Ao lado do estande de games onde estão os simuladores de corrida e de voo, se vê muitos computadores grandes, com telas de 21 polegadas, rodando principalmente o Modern Warfare 2.

Ao lado do estande de modding, claro, só PCs estilizados e coloridos. Tinha até gente com computador com o símbolo da Iniciativa Dharma e outro com um PC no formato do Kratos. Robôs e projetos de mecatrônica ficam nas mesas dos participantes, perto do estande de robótica.

Por mais que todos os 6 mil ingressos para o acampamento tenham sido vendidos, há bastante espaço livre nas bancadas. Muitas das mesas, inclusive, não têm cadeiras. O cheiro de diesel às vezes volta trazendo dor de cabeça. E com tantas palestras, o barulho não dá trégua para os participantes. Na área de alimentação, pouco espaço para sentar e as filas para os quiosques de comida congestionam os corredores da área de exposição.

Mas o pessoal nem parece se preocupar com os problemas. Muitos aproveitam os sofás e almofodões para sentar com mais conforto. E a cada minuto, é frequente ouvir berros em coro. Volta e meia, um dos robôs, em forma de mosca voadora gigante, passa voando sobre as bancadas. Nos computadores, há muitos games e torrents, mas a maioria das pessoas parece estar navegando na internet normalmente e conversando no MSN, apesar da conexão veloz, que chega a bater os 18 megabits por segundo.

A área de exposição é mais movimentada ainda. Há muitos projetos que misturam games, arte e robótica, além de um palco para bandas. Hoje, a banda Game Boys fez uma performance que empolgou muita gente tocando trilhas sonoras de games clássicos, como Mario, na guitarra.

Agora à noite os eventos continuam, com mais palestras e oficinas. Até o Partido Pirata irá fazer uma apresentação para o público.

Amanhã o dia promete ser cheio também. O destaque é o marqueteiro Scott Goodstein, responsável pela campanha via celular e internet de Barack Obama, em 2008. Veja a programação completa aqui. Abaixo, a galeria de fotos do dia

Computador com gabinete da Iniciativa Dharma (Lost)

Outro PC estilizado

Kratos, personagem do game God of War

Berimbau-robô

Mais robôs

O pirata da Campus Party

Simuladores de corrida

Probo, o E.T. de pelúcia interativo

Head Bang Hero – um Guitar Hero cujo objetivo é chacoalhar a cabeça no ritmo da música. O controle é uma peruca cabeluda

WiiSpray

Partido Pirata anuncia evento até no banheiro

Puffs para relaxar

Street Fighter IV no telão

Show da banda Game Boys