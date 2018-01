Se o pessoal aqui da Campus Party expulsou o grupo de funk que tocava no sarau digital, quando o grupo de Maracatu Baque Batuque entrou em cena, tudo mudou de figura. Os campuseiros dançaram sem parar. A maioria, inclusive, saiu da frente do PC. Alguns fizeram até a dança da chuva – a indígena mesmo – em trenzinho pelo Expo Imigrantes.

Alguns menos tímidos lançaram, inclusive, uma nova moda: cantar as garotas pela tela do notebook. É simples, eles escrevem cantadas na tela e saem mostrando para as meninas. São frases como “tapa na cara ou beijo na boca?” e “pêra, uva, maçã ou salada mista”. Há outras impublicáveis, mas imagine.