Depois de um dia sem muitas atividades e com problemas de conexão, a maioria dos campuseiros resolveu dormir cedo, ao contrário do que ocorria no ano passado, quando a maioria virava as noites e não se via calmaria no pavilhão dos computadores.

As bancadas estão bem vazias e há gente dormindo por puffs no chão. Os repórteres do Link aproveitam a deixa e também vão se recolher. Até terça.