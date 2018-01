A Campus Party acordou com novos amigos. Ventiladores coloridos – vermelho e laranja – e que parecem mini-postes foram instalados na área dos computadores. Tudo para acalmar o calor gigantesco que rondava o Centro de Exposições Imigrantes ontem. Por enquanto, está resolvendo.

O mesmo calor atrapalhou quem foi dormir. Na área das barracas, fazia muito calor nesta noite. Fora que a organização não apaga as luzes, como fazia no ano passado. Para completar, não há isolamento acústico entre as áreas das barracas e dos computadores. Resultado: fui acordado por uma palestra sobre linguagens de programação. Estou moído….