Câmbio, chamando, câmbio…

Estou tirando o pó deste blog. Em 2009, mais uma vez o Link acampa na Campus Party e irá contar tudo neste blog. Desde palestras importantes até bizarrices que só em um evento lotado de nerds pode acontecer. Eu, Rodrigo Martins, e a repórter Juliana Rocha vamos ficar acordados (quase) 24 por dia só para trazer as novidades mais quentinhas…

E acabam de abrir as portas do Centro de Exposições Imigrantes, onde acontece a Campus Party neste ano. O turbilhão de aficionados por tecnologia faz agora o credenciamento para entrar na festa. O pavilhão onde os 4 mil campuseiros – como são chamados os participantes da festa – ainda está bem vazio, mas, aos poucos vão aparecendo computadores aqui e alí.

E neste ano haverá uma “torura”: o sinal de internet só será ligado às 0h de terça, na inauguração oficial. Ou seja, será que esse povo aguenta tanto tempo offline?

As filas para entrar na Campus Party começaram logo cedo. O analista de suporte João Antônio de Souza Silva, de 20 anos, foi o primeiro a chegar, às 6h. “Queria pegar o melhor lugar entre as barracas”, diz ele, que veio com uma “caravana” de 5 pessoas e tirou férias do trabalho só para vir à Campus Party. “No ano passado não consegui.”

Às 12h – início da entrada dos campuseiros -, a fila estava gigantesca, com a galera deitada no chão, comendo e, lógico, carregando seus computadores e malas para passar uma semana sem se desconectar.

E eu e a Juliana, a partir de agora, entramos na onda e ficaremos até o dia 25 sem desconectar os fios do PC. Confira as novidades aqui pelo blog – temos surpresas… Aguardem. E não esqueçam de comentar e de ajudar-nos a cobrir este que é o maior evento de tecnologia no Brasil.