Pessoal, vocês me pediram e eu, sorrateiramente, tirei fotos hoje de madrugada no banheiro de lona onde estão os chuveiros. Lógico que com a preocupação de não expor ninguém nessa situação “delicada”. Pela segunda vez, encontro o banheiro com o chão marrom… Ô organização, um paninho ou limpeza mais constante não iria mal não né?

Primeiro a escada externa, que vai do segundo andar ao térreo.

Agora, o banheiro masculino em si. As cabines não tem portas e as paredes são de lona branca. Reparem na imundice do chão – está marrom e há embalagens de sabonete jogadas.

Agora, o chuveiro em si. As paredes, como são de lona, não permitem apoiar-se para tirar e colocar a roupa. É preciso um malabarismo.

E aí, o que acharam? Se você está aqui na Campus Party, quais cuidados está tendo para tomar banho em um lugar assim? Se não estiver, que cuidados teria?