O jornal O Estado de S. Paulo esteve presente na Campus Party 2010 também em cima do palco. As apresentações foram inauguradas por Alexandre Matias – nosso editor aqui no Link – na manhã de quarta-feira, com um debate sobre o fim do MP3. Também participaram da mesa o Gerente Comercial do Last.FM Brasil, André Luiz Gyukozits, e o diretor do programa Notícias MTV, Zé Antonio Algodoal.

Esta quinta-feira foi a vez dos ilustradores Daniel Roda e Eduardo “Tcha-Tcho” Malpeli, e do editor-chefe de conteúdo digital e colunista do Link, Pedro Doria. Tcha-Tcho e Roda apresentaram na Zona da Criatividade o gerador open source de realidade aumentada Ezflar (aplaudido pela Wired), e um novo projeto de rede social, o Kunigo.

O Kunigo foge do esquema tradicional das redes sociais ao conectar, além de pessoas, ideias. A ferramenta pretende facilitar o desenvolvimento de ideias e projetos através do compartilhamento de “blocos de informação” – que podem atender a diversos propósitos ao mesmo tempo. Por exemplo, um tutorial em como construir um motor pode servir tanto para um projeto de automóvel quanto a um projeto de ventilador.

A apresentação da dupla foi uma das mais disputadas na programação do fim da tarde, e o interesse dos participantes em prolongar a conversa ao fim da palestra provou a relevância de temas como Realidade Aumentada e colaborativismo online.

O colunista e blogueiro do Link Pedro Doria dissertou, ao lado de Eugenio Bucci, sobre os perigos da censura prévia na web – “principalmente em ano de eleições”, como frisou. O colunista parte do princípio que em diversos pontos do país, onde a mídia local é às vezes diretamente controlada pelos políticos, os blogs surgem como principal fonte de informação, e chegam a ameaçar alguns poderosos.

Doria falou também sobre a situação vivida pelo Estadão com o caso Sarney, e a postura do STF na manutenção da censura-prévia como artifício legal de intimidação e cerceamento da liberdade de expressão.

Pedro Doria ainda volta ao Centro de Exposições Imigrantes na tarde de sábado, para moderar um debate às 15h45 sobre política e mídias sociais. Participarão da mesa Pedro Markun, Rodrigo Garcia, Moriael Paiva, e Jorge Henrique Cordeiro, um dos responsáveis pelo Blog do Planalto.