O primeiro dia já foi, com filas, Gilberto Gil, Quasi e umas biritinhas. Preparamos uma seleção de fotos feita pelos fotógrafos do Estadão. Durante o resto do evento a mesma galeria será ampliada, com os próximos dias. Então, se quiser, guarde o link abaixo:

– CAMPUS PARTY – DAY 1

Destaque para a foto abaixo. Segundo nosso repórter-campusero Rodrigo Martins, são só 21 chuveiros para 1.800 pessoas acampadas. E a garota da foto resolveu lavar o cabelo… Comentário masculino, claro, mas e se todas resolvem fazer o mesmo? 🙂 Higiene não é o forte da Campus Party Brasil, né, Rodrigo?



Paulo Pinto/AE

Quem participa da Campus Party lá da Bienal também posta enlouquecidamente. Veja imagens no Flickr e no Picasaweb.

Chegamos ao segundo dia do evento. O melhor da programação segue abaixo:

13h – palestra ‘O que é casemod?’

14h – início das competições de games

14h30 – palestra sobre direito digital com o advogado Ronaldo Lemos

15h – oficina Second Life com Roberta Alvarenga

17h – palestra sobre produção colaborativa com o jornalista Pedro Dória

19h – palestra sobre o software Ginga da TV Digital

21h30 – palestra sobre ‘Como deixar o seu micro mais rápido para jogar’