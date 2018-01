A madrugada de sábado foi marcada por mais protestos dos campuseiros no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo. O motivo foi a expedição de uma ordem judicial que impede a realização das festas no local.

“Existe um hospital logo atrás da Campus e por isso não podemos continuar a música e o barulho”, avisou Beto Andrade, diretor de comunicação e marketing da Campus Party.

Os visitantes protestaram contra a decisão de acabar com as festas depois da meia-noite correndo pelo palco com cadeiras em mão e gritando.

A organização informou que conseguiu uma autorização oficial para realizar a festa de encerramento.