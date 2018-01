O local dos chuveiros está melhor neste ano do que no ano passado. Pelo menos não há mais paredes de lona e chão imundo. Agora é um conteiner de lata. Só que agora apareceu um problema maior: não há água quente. Sim, os chuveiros são elétricos, só que na hora do banho, não esquentam a água.

A reclamação com relação a isso é geral aqui nos corredores da Campus Party. Nos dois primeiros dias, quando estava mais calor, um banho gelado até tudo bem. Mas e hoje, quando a temperatura baixou? O Link vai ficar em cima para saber se a organização irá tomar alguma providência.