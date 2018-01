Para Tim Berners-Lee a web 2.0 devolve aos usuários o controle sobre seus dados, reforçando princípios presentes desde os primórdios da web, antes de sua tomada pelas corporações. Em sabatina com jornalistas na Campus Party 2009, o “pai da web” respondeu sobre crimes virtuais, serviços favoritos e apostas para o futuro da rede.

“O Twitter é uma ferramenta fantástica, mas eu não escolho favoritos na internet. Quando estamos falando sobre algo que é realmente inovador e quente, devemos ter em mente que já outro serviço igualmente ou mais surpreendente dobrando a esquina”, ponderou Tim Berners-Lee entre a diplomacia e a esquiva deliberada.

Ele se recusou a comentar especificamente as modificações na legislação brasileira no que diz respeito ao acesso e monitoramento do tráfego na web, mas reafirmou a necessidade da internet se manter neutra. “Vejo muitas coisas ruins, toleráveis e boas acontecendo na rede. Na verdade, isso nada mais que a humanidade: que tem seu lado sombrio e seu lado maravilhoso. Sou um entusiasta da humanidade e acredito que quando as pessoas se reúnem surgem muito mais coisas boas do que condenáveis”.