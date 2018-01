Bom dia galera

O frio chegou de vez à Campus Party… Mas também ajudou a dormir bem. Sem o calor abafado dos primeiros dias na barraca, consegui descansar bem melhor. Pronto para um dia com uma programação bem mais interessante que ontem, que foi morna.

Hoje vai rolar um painel com policiais que são blogueiros, uma oficina de composição musical com Zé Rodrix,uma mesa de debates sobre microblogs e a discussão que promete marcar o dia: o direito conhece a internet? Abaixo, os destaques:

11h – Blogosfera policial

Policiais que blogam contam suas experiências

14h – Oficina de composição musical

O compositor Zé Rodrix dá suas dicas

14h – Microblogs

Discussão sobre sites como o Twitter

16h35 – O direito na internet

As polêmicas com relação à regulamentação da internet, que tramita no legislativo

20h – O futuro da música após a morte do CD

Debate sobre a influência das redes sociais na criação musical